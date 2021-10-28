В Моршине только один человек госпитализирован с Covid-19 – женщина не вакцинировалась
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В курортном Моршине, где прививки от коронавируса получили более 70% населения, только один человек госпитализирован в больницу из Covid-19. Об этом в комментарии УНН сообщил мэр города Руслан Ильницкий.
Цитата
“Женщина в состоянии средней тяжести попала в больницу. Она не была тяжело больна и уже идет на поправку. Она не была вакцинирована”, — сообщил Ильницкий.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в больницах курортного города Моршин, расположенного во Львовской области, нет ни одного человека с коронавирусом.
В Моршине вакцинировано более 70% жителей.
В августе по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в городе было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами − 66%.
Летом в Моршине совсем не было больных коронавирусом, а сейчас там регистрируют единичные случаи.