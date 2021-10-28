В Моршине только один человек госпитализирован с Covid-19 – женщина не вакцинировалась

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“Женщина в состоянии средней тяжести попала в больницу. Она не была тяжело больна и уже идет на поправку. Она не была вакцинирована”, — сообщил Ильницкий.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в больницах курортного города Моршин, расположенного во Львовской области, нет ни одного человека с коронавирусом.

В Моршине вакцинировано более 70% жителей.

В августе по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в городе было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами − 66%.

Летом в Моршине совсем не было больных коронавирусом, а сейчас там регистрируют единичные случаи.