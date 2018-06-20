У морі на Одещині знайшли тіло зниклого хлопчика

Особовим складом водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначено ГУ ДСНС України в Одеській області тіло підлітка було вилучено на берег. Причина смерті та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 18 червня о 10:40 11-річний вихованець Кілійської дитячої юнацької спортивної школи зник на морі під час відпочинку. Протягом двох діб силами рятувальників ГУ ДСНС України в Одеській області, працівників національної поліції, представників місцевих органів влади та місцевих мешканців проводились пошуки хлопця.