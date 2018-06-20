У морі на Одещині знайшли тіло зниклого хлопчика

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні о 14:05 місцевим населенням було виявлено тіло потопельника в районі бази відпочинку "Дачія", на відстані 2 м від берегової лінії. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області, передає УНН.

Особовим складом водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначено ГУ ДСНС України в Одеській області тіло підлітка було вилучено на берег. Причина смерті та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 18 червня о 10:40 11-річний вихованець Кілійської дитячої юнацької спортивної школи зник на морі під час відпочинку. Протягом двох діб силами рятувальників ГУ ДСНС України в Одеській області, працівників національної поліції, представників місцевих органів влади та місцевих мешканців проводились пошуки хлопця. 

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