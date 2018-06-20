В море в Одесской области нашли тело пропавшего мальчика

Личным составом водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначен ГУ ГСЧС Украины в Одесской области тело подростка было изъято на берег. Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 18 июня в 10:40 11-летний воспитанник Килийской детской юношеской спортивной школы исчез на море во время отдыха. В течение двух суток силами спасателей ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, работников национальной полиции, представителей местных органов власти и местных жителей проводились поиски мальчика.