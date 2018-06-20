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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 23025 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103502 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 111454 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125944 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143302 просмотра

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8 марта, 10:25 • 147027 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188083 просмотра

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В море в Одесской области нашли тело пропавшего мальчика

В море в Одесской области нашли тело пропавшего мальчика

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня в 14:05 местным населением было обнаружено тело утопленника в районе базы отдыха "Дачия", на расстоянии 2 м от береговой линии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает УНН.

Личным составом водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначен ГУ ГСЧС Украины в Одесской области тело подростка было изъято на берег. Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 18 июня в 10:40 11-летний воспитанник Килийской детской юношеской спортивной школы исчез на море во время отдыха. В течение двух суток силами спасателей ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, работников национальной полиции, представителей местных органов власти и местных жителей проводились поиски мальчика.

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