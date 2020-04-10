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У Монастирисьці на COVID-19 захворіло вже 39 медиків

У Монастирисьці на COVID-19 захворіло вже 39 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Монастириському районі Тернопільської області на COVID-19 захворіло вже 39 медиків - 11 лікарів, 28 медсестер та фельдшерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook заступника голови Монастириської райдержадміністрації Павла Дроня.

“На 18.00 в Монастириському районі виявлено інфікованих коронавірусом - 133 особи… В їх числі медперсоналу - 39 (11 лікарів, 28 медсестер та фельдшерів)”, - написав Павло Дронь.

Він також додав, що серед хворих - 7 дітей, 12 держслужбовців, 3 поліцейських, 2 вчителі, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 рятувальник, 1 голова ОТГ, 1 сільський староста. В Монастириському шпиталі перебуває 31 хворий ( 17-середній стан, 14 - легкий). У Тернопільській лікарні ще троє. 97 інфікованих перебуває на самоізоляції, оскільки у них хвороба протікає в безсимптомній легкій формі.

“В районі обстежено 697 осіб (в тому числі 238 медиків)”, - додав Павло Дронь.

Також він додав, що їх засобів індивідуального захисту вистачить на два тижні, ліків - на 10 днів.

Нагадаємо, на Тернопільщині виявили вісім нових випадків COVID-19, всього 168.

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