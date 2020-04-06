На Тернопільщині виявили вісім нових випадків COVID-19, всього - 168

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 22:00 6 квітня згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 8 нових випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

“Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22:00 6 квітня на Тернопільщині 168 випадків COVID-19, 3 — летальних”, — йдеться у повідомленні.

  • 112 — жителі Монастириського району (1 — летальний)
  • 18 — жителі Заліщицького району (1— летальний)
  • 13 — жителі Козівського району (1 — летальний)
  • 9 — жителі міста Тернополя
  • 7 — жителі Кременецького району
  • 3 — жителі Бучацького району
  • 3 — жителі Підгаєцького району
  • 1 — житель Тернопільського району
  • 1 — житель Бережанського району
  • 1- житель Зборівського району

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Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.

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