В Тернопольской области обнаружили восемь новых случаев COVID-19, всего - 168
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 6 апреля по данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 8 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
“Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 6 апреля на Тернопольщине 168 случаев COVID-19, 3 — летальных”, — говорится в сообщении.
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- 112 — жители Монастырского района (1 — летальный)
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- 18 — жители Залещицкого района (1- летальный)
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- 13 — жители Козовского района (1 — летальный)
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- 9 — жители города Тернополя
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- 7 — жители Кременецкого района
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- 3 — жители Бучацкого района
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- 3 — жители Пидгаецкого района
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- 1 — житель Тернопольского района
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- 1 — житель Бережанского района
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- 1- житель Зборовского района
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Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.