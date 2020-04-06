В Тернопольской области обнаружили восемь новых случаев COVID-19, всего - 168

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96229 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93630 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105865 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90907 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103384 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106073 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131095 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130349 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Тернопольской области обнаружили восемь новых случаев COVID-19, всего - 168

В Тернопольской области обнаружили восемь новых случаев COVID-19, всего - 168

Киев  •  УНН

 • 13279 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 6 апреля по данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 8 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

“Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 6 апреля на Тернопольщине 168 случаев COVID-19, 3 — летальных”, — говорится в сообщении.

  • 112 — жители Монастырского района (1 — летальный)
  • 18 — жители Залещицкого района (1- летальный)
  • 13 — жители Козовского района (1 — летальный)
  • 9 — жители города Тернополя
  • 7 — жители Кременецкого района
  • 3 — жители Бучацкого района
  • 3 — жители Пидгаецкого района
  • 1 — житель Тернопольского района
  • 1 — житель Бережанского района
  • 1- житель Зборовского района

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Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.

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