В Монастыриске на COVID-19 заболело уже 39 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Монастыриском районе Тернопольской области COVID-19 заболело уже 39 медиков - 11 врачей, 28 медсестер и фельдшеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook заместителя главы Монастыриской райгосадминистрации Павла Дроня.
"На 18.00 в Монастыриском районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 133 человека... В их числе медперсонала - 39 (11 врачей, 28 медсестер и фельдшеров)", - написал Павел Дронь.
Он также добавил, что среди больных - 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 спасатель, 1 глава ОТО, 1 сельский староста. В Монастыриском госпитале находится 31 больной (17-среднее состояние, 14 - легкое). В Тернопольской больнице еще трое. 97 инфицированных находится на самоизоляции, поскольку у них болезнь протекает в бессимптомной легкой форме.
"В районе обследовано 697 человек (в том числе 238 медиков)", - добавил Павел Дронь.
Также он добавил, что их средств индивидуальной защиты хватит на две недели, лекарств - на 10 дней.
Напомним, в Тернопольской области обнаружили восемь новых случаев COVID-19, всего 168.