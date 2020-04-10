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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44991 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53423 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 67755 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 67748 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78628 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 101698 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130681 просмотра

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В Монастыриске на COVID-19 заболело уже 39 медиков

В Монастыриске на COVID-19 заболело уже 39 медиков

Киев  •  УНН

 • 15729 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Монастыриском районе Тернопольской области COVID-19 заболело уже 39 медиков - 11 врачей, 28 медсестер и фельдшеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook заместителя главы Монастыриской райгосадминистрации Павла Дроня.

"На 18.00 в Монастыриском районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 133 человека... В их числе медперсонала - 39 (11 врачей, 28 медсестер и фельдшеров)", - написал Павел Дронь.

Он также добавил, что среди больных - 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 спасатель, 1 глава ОТО, 1 сельский староста. В Монастыриском госпитале находится 31 больной (17-среднее состояние, 14 - легкое). В Тернопольской больнице еще трое. 97 инфицированных находится на самоизоляции, поскольку у них болезнь протекает в бессимптомной легкой форме.

"В районе обследовано 697 человек (в том числе 238 медиков)", - добавил Павел Дронь.

Также он добавил, что их средств индивидуальной защиты хватит на две недели, лекарств - на 10 дней.

Напомним, в Тернопольской области обнаружили восемь новых случаев COVID-19, всего 168.

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