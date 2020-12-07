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У МОН розробили проекти стандартів передвищої освіти із трьох спеціальностей

У МОН розробили проекти стандартів передвищої освіти із трьох спеціальностей

Київ • УНН

 • 17718 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство освіти і науки розробило три проекти стандартів фахової передвищої освіти зі спеціальностей "Менеджмент", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та "Галузеве машинобудування". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про фахову передвищу освіту" Міністерство освіти і науки України визначено основним розробником стандартів фахової передвищої освіти. На виконання зазначеної норми закону сформовані сектор фахової передвищої освіти та науково-методичні комісії (підкомісії), які розпочали активну роботу, і вже реалізуються важливі організаційні етапи на шляху творення нових стандартів фахової передвищої освіти. Важливим етапом процесу розроблення стандартів став семінар-тренінг, який відбувся на початку листопада 2020 року... Наразі науково-методичними підкомісіями вже розроблено три проекти стандартів фахової передвищої освіти зі спеціальностей 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та 133 "Галузеве машинобудування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попереду розробників стандартів очікує робота, яка має розв’язати проблему підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб особи, національної економіки та суспільства, оновити й осучаснити систему фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, у вересні виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповідав, що у сфері освіти розпочато широкомасштабний план модернізації професійної і професійно-технічної освіти.

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