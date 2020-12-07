У МОН розробили проекти стандартів передвищої освіти із трьох спеціальностей

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про фахову передвищу освіту" Міністерство освіти і науки України визначено основним розробником стандартів фахової передвищої освіти. На виконання зазначеної норми закону сформовані сектор фахової передвищої освіти та науково-методичні комісії (підкомісії), які розпочали активну роботу, і вже реалізуються важливі організаційні етапи на шляху творення нових стандартів фахової передвищої освіти. Важливим етапом процесу розроблення стандартів став семінар-тренінг, який відбувся на початку листопада 2020 року... Наразі науково-методичними підкомісіями вже розроблено три проекти стандартів фахової передвищої освіти зі спеціальностей 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та 133 "Галузеве машинобудування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попереду розробників стандартів очікує робота, яка має розв’язати проблему підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб особи, національної економіки та суспільства, оновити й осучаснити систему фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, у вересні виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповідав, що у сфері освіти розпочато широкомасштабний план модернізації професійної і професійно-технічної освіти.