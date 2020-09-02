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Шкарлет: розпочато широкомасштабний план модернізації проф- і профтехосвіт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У сфері освіти розпочато широкомасштабний план модернізації професійної і професійно-технічної освіти. Про це виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет розповів під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Шкарлет: розпочато широкомасштабний план модернізації проф- і профтехосвіт

"За ініціативи Президента України, за підтримки Прем’єр-міністра України, в сфері освіти розпочато широкомасштабний план модернізації професійної і професійно-технічної освіти", - сказав Шкарлет.

Він повідомив, що на погоджувальній нараді у Президента, яка відбулась три тижні тому, за участю міністерства освіти і науки України, міністерства розвитку громад та територій, міністерств стратегічних галузей і промисловостей були напрацьовані певні кроки на основах вже прийнятої концепції модернізації професійної і професійно-технічної освіти, були напрацьовані певні засади щодо формату і плану модернізації професійної і професійно-технічної освіти в Україні.

"Діюча система професійної освіти в Україні на сьогодні готова до модернізації, керівний і викладацький склад абсолютно сприймають будь-які зміни, і готові до руху вперед щодо покращення якості професійної освіти в Україні", - зазначив в.о. міністра.

З його слів, мета проекта – це ефективна система професійної освіти та навчання як основа економічного зростання держави. Очікуваним результатом він назвав, перш за все, "вмотивовані, активні здобувачі кваліфікації, які прагнуть безперервного професійного розвитку, самореалізації та кар’єрного зростання".

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підштовхує Кабмін активно запроваджувати дуальну освіту.

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