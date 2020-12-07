В МОН разработали проекты стандартов передвысшего образования по трем специальностям

"Согласно статье 8 Закона Украины "О профессиональном передвысшем образовании" Министерство образования и науки Украины определено основным разработчиком стандартов профессионального передвысшего образования. Во исполнение указанной нормы закона сформированы сектор профессионального передвысшего образования и научно-методические комиссии (подкомиссии), которые начали активную работу, и уже реализуются важные организационные этапы на пути создания новых стандартов профессионального передвысшего образования. Важным этапом процесса разработки стандартов стал семинар-тренинг, который состоялся в начале ноября 2020 года... Сейчас научно-методическими подкомиссиями уже разработаны три проекта стандартов профессионального передвысшего образования по специальностям 073 "Менеджмент", 076 "Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность" и 133 "Отраслевое машиностроение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впереди разработчиков стандартов ожидает работа, которая должна решить проблему подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями личности, национальной экономики и общества, обновить и осовременить систему профессионального передвысшего образования.

Напомним, в сентябре исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказывал, что в сфере образования начато широкомасштабный план модернизации профессионального и профессионально-технического образования.