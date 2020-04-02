У МОН розповіли про найпоширеніші фейки щодо COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про чотири найпоширеніші фейки цього тижня, які пов'язані з поширенням COVID-19 та карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОН.
"4 найпоширеніші фейки цього тижня – будьте обережні. Зокрема, йдеться про неправдиву інформацію щодо продовження карантину, скасування ЗНО, нібито обов’язок для шкіл використовувати конкретні платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов’язкового загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє МОН, насправді ситуація така:
- Наразі карантин триває до 24 квітня. Якщо уряд ухвалить рішення про зміни цього терміну, Міністерство освіти і науки повідомить про це офіційними каналами.
- ЗНО точно відбудеться.
- МОН не рекомендує жодних конкретних платформ для дистанційного навчання. Будь-яка інформація від недоброчесних підприємців, що саме їхня платформа рекомендована і затверджена МОН, а тому вчителі можуть використовувати лише її – брехня.
- МОН не планував і не проводитиме загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину.
Нагадаємо, від початку карантинних заходів в Україні поліція відкрила 35 кримінальних проваджень та понад 3,4 тисячі протоколів про адмінпорушення.