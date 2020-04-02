У МОН розповіли про найпоширеніші фейки щодо COVID-19

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про чотири найпоширеніші фейки цього тижня, які пов'язані з поширенням COVID-19 та карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОН.