В МОН рассказали о самых распространенных фейках о COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85321 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100367 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102537 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101792 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109847 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98712 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104495 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106433 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131392 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В МОН рассказали о самых распространенных фейках о COVID-19

В МОН рассказали о самых распространенных фейках о COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16319 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения рассказали о четырех наиболее распространенных фейках на этой неделе, связанных с распространением COVID-19 и карантином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МОН.

"4 самых распространенных фейка на этой неделе - будьте осторожны. В частности, речь идет о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанности для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщает МОН, на самом деле ситуация такова:

- Сейчас карантин длится до 24 апреля. Если правительство примет решение об изменениях этого срока, Министерство образования и науки сообщит об этом по официальным каналам.

- ВНО точно состоится.

- МОН не рекомендует никаких конкретных платформ для дистанционного обучения. Любая информация от нечестных предпринимателей, именно их платформа рекомендована и утверждена МОН, а поэтому учителя могут использовать только ее - ложь.

- МОН не планировал и не будет проводить общенациональную проверку знаний, полученных во время карантина.

Напомним, с начала карантинных мероприятий в Украине полиция открыла 35 уголовных производств и более 3,4 тысячи протоколов об админнарушении.

Украинские Национальные Новости

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