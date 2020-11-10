У МОН назвали кількість студентів без громадянства, які прибули для навчання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україну з метою здобуття вищої освіти прибуло 10 осіб без громадянства. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі МОН у відповідь на запит.
У МОН повідомили, що в Україну станом на 26 жовтня 2020 року прибуло 10 осіб без громадянства.
Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.
Нагадаємо, в Україні планують створити е-платформу для іноземних студентів.