У МОН назвали кількість студентів без громадянства, які прибули для навчання в Україні

У МОН повідомили, що в Україну станом на 26 жовтня 2020 року прибуло 10 осіб без громадянства.

Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.

Нагадаємо, в Україні планують створити е-платформу для іноземних студентів.