В Минобразования назвали количество студентов без гражданства, прибывших для обучения в Украине

В Минобразования сообщили, что в Украине по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 10 лиц без гражданства.

Как сообщалось, в Украине с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.

Напомним, в Украине планируют создать э-платформу для иностранных студентов.