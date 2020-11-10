В Минобразования назвали количество студентов без гражданства, прибывших для обучения в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине с целью получения высшего образования прибыло 10 лиц без гражданства. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Минобразования в ответ на запрос.
В Минобразования сообщили, что в Украине по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 10 лиц без гражданства.
Как сообщалось, в Украине с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.
Напомним, в Украине планируют создать э-платформу для иностранных студентов.