У МОН анонсували масштабну експертизу шкільних підручників
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністерство освіти і науки України проведе експертизу шкільних підручників і для цього вже оголошено конкурс експертів. Так, у МОН зазначили, що прагнуть комплексного розв’язання проблеми низької якості навчальної літератури, надрукованої протягом останніх 5 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
"Міністерство освіти і науки України 15 грудня цього року оголосило добір кандидатур до складу предметних (галузевих) експертних комісії та експертних груп. Прийом анкет та документів від кандидатів триватиме до 15 січня 2021 року. Наразі МОН отримало понад двадцять заяв", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що взяти участь у роботі експертних груп можуть наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, викладачі, методисти, перекладознавці, перекладачі, психологи, фахівці у галузі інформаційних технологій та представники інститутів громадянського суспільства.
Так, кандидати повинні мати відповідну фахову освіту, як правило, науковий ступінь або вчене звання, досвід педагогічної, науково-педагогічної, наукової чи практичної діяльності щонайменше п’ять років, знати вимоги щодо викладання предметів, методик та технологій навчання й виховання, володіти навичками проведення експертизи.
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Членами комісії з проведення антидискримінаційної експертизи можуть бути лише фахівці, які пройшли відповідне навчання для проведення цієї експертизи.
До складу комісій не можуть входити автори підручників, гриф яким надано протягом останніх п’яти років, та представники видавців, близькі особи зазначених осіб та особи, які мають конфлікт інтересів.
"МОН прагне комплексно розв’язати накопичені за останні 5 років проблеми низької якості навчальної літератури для дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. Задля цього було затверджено новий Порядок надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2020 року №931 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2020 року за №1119/35402", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, останнім часом в Україні було кілька скандалів, які ставлять під сумнів якість навчальних підручників. Так, нещодавно МОН доручило направити на експертизу підручник з зображенням начебто військових РФ. А перед цим у МОН відреагували на інформацію у шкільному підручнику про "лікування раку содою".
Раніше нардепи направили на доопрацювання законопроект щодо якості шкільних підручників. Також у Міносвіти вирішили змінити підходи до їх відбору.