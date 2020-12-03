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Нардепи направили на доопрацювання законопроект щодо якості шкільних підручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада проголосувала за повернення суб’єкту правохаконодавчої ініціативи на доопрацювання законопроект № 3900 про внесення змін до закону України “Про освіту” щодо забезпечення якості навчальної літератури. Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Ідея цього законопроекту — змінити жахливу ситуацію з підручниками, виправити її і зробити українські підручники сучасними, науковими та якісними. Необхідно запровадити чіткі критерії до якості підручників... Далі — необхідно, щоб була якісна експертиза цих підручників. Оскільки зараз інститут експертизи не працює на належному рівні, ми пропонуємо варіант, коли батьки зможуть звертатись і просити додаткову експертизі підручників”, — сказала нардеп від “Голосу” Інна Совсун, представляючи законопроект у раді.

Законопроект розроблений з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовуються у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог.

Законопроєкт пропонує наступне:

  • поширює вимоги дотримання норм академічної доброчесності на авторів навчальної літератури;
  • встановлює перелік повноважень Центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо наукового та методичного забезпечення освіти, зокрема щодо забезпечення якості навчальної літератури;
  • уточнює права інших установ та організацій щодо наукового та методичного забезпечення освіти;
  • встановлює перелік принципів, яким має відповідати навчальна література (зокрема, відповідність стандартам освіти, науковість, системність), що використовуються у освітньому процесі у закладах освіти, та заборону на висловлювання, зображення, відео— чи аудіоматеріали дискримінаційного характеру у навчальній літературі;
  • визначає обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства, зокрема визначеним у цьому проєкті;
  • встановлює право ініціювати експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти фізичних та юридичних осіб та використовується у закладах освіти, на предмет відповідності вимогам законодавства, зокрема визначеним у цьому проєкті, та визначає правові наслідки результатів цієї експертизи — навчальна література, яка за результатами експертизи визнано такими, що не відповідають вимогам законодавства, не можуть використовуватися під час освітнього процесу.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти та науки пояснили, як вислів “лікування раку содою” міг з’явитися у шкільному підручнику і запевнили, що наразі вживаються заходи щодо вилучення недоречних висловів.

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