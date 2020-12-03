Нардепи направили на доопрацювання законопроект щодо якості шкільних підручників

“Ідея цього законопроекту — змінити жахливу ситуацію з підручниками, виправити її і зробити українські підручники сучасними, науковими та якісними. Необхідно запровадити чіткі критерії до якості підручників... Далі — необхідно, щоб була якісна експертиза цих підручників. Оскільки зараз інститут експертизи не працює на належному рівні, ми пропонуємо варіант, коли батьки зможуть звертатись і просити додаткову експертизі підручників”, — сказала нардеп від “Голосу” Інна Совсун, представляючи законопроект у раді.

Законопроект розроблений з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовуються у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог.

Законопроєкт пропонує наступне:



поширює вимоги дотримання норм академічної доброчесності на авторів навчальної літератури;



встановлює перелік повноважень Центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо наукового та методичного забезпечення освіти, зокрема щодо забезпечення якості навчальної літератури;



уточнює права інших установ та організацій щодо наукового та методичного забезпечення освіти;



встановлює перелік принципів, яким має відповідати навчальна література (зокрема, відповідність стандартам освіти, науковість, системність), що використовуються у освітньому процесі у закладах освіти, та заборону на висловлювання, зображення, відео— чи аудіоматеріали дискримінаційного характеру у навчальній літературі;



визначає обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства, зокрема визначеним у цьому проєкті;



встановлює право ініціювати експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти фізичних та юридичних осіб та використовується у закладах освіти, на предмет відповідності вимогам законодавства, зокрема визначеним у цьому проєкті, та визначає правові наслідки результатів цієї експертизи — навчальна література, яка за результатами експертизи визнано такими, що не відповідають вимогам законодавства, не можуть використовуватися під час освітнього процесу.



Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти та науки пояснили, як вислів “лікування раку содою” міг з’явитися у шкільному підручнику і запевнили, що наразі вживаються заходи щодо вилучення недоречних висловів.