У Молдові невідомі обмалювали пам'ятники румунським військовим символами агресії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У молдовському місті Фелєшть невідомі здійснили акт вандалізму щодо румунських пам’ятників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.
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На надгробних пам’ятниках, встановлених на місці поховання румунських солдат, загиблих під час захисту Молдови від радянської окупації, з’явилися літери Z, V та свастика.
МЗС Молдови, поліція, а також посольство Румунії засудили дії вандалів.
Зазначається, що фото опублікував депутат парламенту Молдови від соцпартії Олег Савва. Він також пояснив причину вандалізму – мовляв, це стало "першою реакцією міста Фелєшть на ухвалене парламентом Молдови законодавство про заборону символів (російської агресії)". Відомо, що соцпартію, від якої він обраний до парламенту, вважають проросійською.
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У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також ворожі символи Z та V, які російські окупанти використовують для позначення своєї техніки.