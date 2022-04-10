У Молдові невідомі обмалювали пам'ятники румунським військовим символами агресії рф

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На надгробних пам’ятниках, встановлених на місці поховання румунських солдат, загиблих під час захисту Молдови від радянської окупації, з’явилися літери Z, V та свастика.

МЗС Молдови, поліція, а також посольство Румунії засудили дії вандалів.

Зазначається, що фото опублікував депутат парламенту Молдови від соцпартії Олег Савва. Він також пояснив причину вандалізму – мовляв, це стало "першою реакцією міста Фелєшть на ухвалене парламентом Молдови законодавство про заборону символів (російської агресії)". Відомо, що соцпартію, від якої він обраний до парламенту, вважають проросійською.

Раніше

У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також ворожі символи Z та V, які російські окупанти використовують для позначення своєї техніки.