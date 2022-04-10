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В Молдове неизвестные обрисовали памятники румынским военным символами агрессии рф

Киев • УНН

 • 234861 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В молдавском городе Фелешть неизвестные совершили акт вандализма в отношении румынских памятников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsmaker.

В Молдове неизвестные обрисовали памятники румынским военным символами агрессии рф

Детали

На надгробных памятниках, установленных на месте захоронения румынских солдат, погибших во время защиты Молдовы от советской оккупации, появились буквы Z, V и свастика.

МИД Молдавии, полиция, а также посольство Румынии осудили действия вандалов.

Отмечается, что фото опубликовал депутат парламента Молдовы от Соцпартии Олег Савва. Он также объяснил причину вандализма - мол, это стало "первой реакцией города Фелешть на принятое парламентом Молдовы законодательство о запрете символов (российской агрессии)". Известно, что соцпартию, от которой он избран в парламент, считают пророссийской.

Ранее 

В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также вражеские символы Z и V, которые российские оккупанты используют для обозначения своей техники.

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