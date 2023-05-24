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У МХП завершили посівну кампанію

У МХП завершили посівну кампанію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Агропромислова компанія МХП завершила посівну. Цьогоріч засіяли 352,5 тис га у 12 областях України. Про це повідомили у пресслужбі МХП, передає УНН.

Деталі

Посівна ярих культур тривала понад місяць. Зерновими та олійними культурами засіяли 255,5 тис. га. Решта площ – нішеві та технічні культури. Порівняно з минулим роком в МХП зменшили площі посіву зернової групи та збільшили площі олійних культур.

У МХП продовжують курс на діджиталізацію та інноваційні технології в агро. Цієї весни на поля багатьох рослинницьких підприємств компанії вийшла нова техніка, в тому числі обладнана елементами точного землеробства. Впроваджено ряд рішень щодо підвищення ефективності агровиробництва.

Цитата

”Хоча вона (посівна, - ред.) й була складною, адже затяжні квітневі дощі змістили строки початку робіт та не давали можливості працювати в повну силу, ми вклалися у агрономічні терміни. Дякую усій багатотисячній команді Агронапряму МХП, яка доклала для цього великих зусиль і спрацювала як єдиний злагоджений механізм! Кожен чітко розумів свою роль у такому важливому процесі, адже ми працюємо задля продовольчої безпеки країни”, - зазначив керівник Агронапряму МХП Сергій Доброгорський.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу зі штаб-квартирою в Києві та виробничими потужностями в Україні та на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочірні підприємства МХП працюють у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ, країнах Балканського півострову та інших країнах ЄС. Станом на 2021 рік компанія МХП посідає 8 місце у переліку Forbes 100 найбільших приватних компаній України.

Виробничі потужності МХП охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур – 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.

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