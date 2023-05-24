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В МХП завершили посевную кампанию

В МХП завершили посевную кампанию

Киев • УНН

 • 1424716 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Агропромышленная компания МХП завершила посевную. В этом году засеяли 352,5 тыс. га в 12 областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МХП, передает УНН.

Детали

Посевная яровых культур продолжалась более месяца. Зерновыми и масличными культурами засеяли 255,5 тыс. га. Остальные площади – нишевые и технические культуры. По сравнению с прошлым годом в МХП уменьшили площади посева зерновой группы и увеличили площади масличных культур.

В МХП продолжают курс на диджитализацию и инновационные технологии в агро. Этой весной на поля многих растениеводческих предприятий компании вышла новая техника, в том числе оборудованная элементами точного земледелия. Внедрен ряд решений по повышению эффективности агропроизводства.

Цитата

”Хотя она (посевная - ред.) и была сложной, ведь затяжные апрельские дожди сместили сроки начала работ и не давали возможности работать в полную силу, мы уложились в агрономические сроки. Спасибо всей многотысячной команде Агронаправления МХП, которая приложила для этого большие усилия и сработала как единый слаженный механизм! Каждый четко понимал свою роль в таком важном процессе, ведь мы работаем ради продовольственной безопасности страны”, - отметил руководитель Агронаправления МХП Сергей Доброгорский.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла со штаб-квартирой в Киеве и производственными мощностями в Украине и на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочерние предприятия МХП работают в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, странах Балканского полуострова и других странах ЕС. По состоянию на 2021 год компания МХП занимает 8 место в списке Forbes 100 крупнейших частных компаний Украины.

Производственные мощности МХП охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур – 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.

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