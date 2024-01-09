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У МХП донорами стали майже 1000 працівників: донації допоможуть врятувати 2933 життів

У МХП донорами стали майже 1000 працівників: донації допоможуть врятувати 2933 життів

Київ • УНН

 • 25594 перегляди

Співробітники МХП здають донорську кров, яка рятує життя

Минулого року 997 працівників МХП здали понад 440 літрів крові. Ці донації допоможуть врятувати 2933 життів. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

Деталі

МХП долучається до донорського руху кілька років поспіль. Робить це з метою допомоги у порятунку поранених захисників та лікування цивільних пацієнтів.

"Проводимо Дні донорів, коли наші працівники на роботі можуть здати кров", - ідеться у повідомленні.

Щоб залучити ще більше донорів та сприяти формуванню культури донорства серед колективу, компанія МХП у 2023 році підписала меморандум про партнерство з громадською організацією ДонорUA.

"З початку повномасштабного вторгнення усі соціальні проєкти МХП спрямовані на підтримку тих, хто потребує цього найбільше: наших захисників, медичні заклади, дитячі будинки, внутрішньо переміщених та літніх людей. Корпоративна соціальна відповідальність нашої компанії формується навколо спільного досвіду, цілей та цінностей співробітників. І забезпечення країни донорською кров'ю та її компонентами має велике значення для національної безпеки та обороноздатності, особливо в період війни", - наголошують в МХП.

Довідка

ДонорUA – єдина професійна система рекрутингу та навігації донорів крові. Підтримує роботу 22 центрів крові, співпрацює з Міністерством охорони здоровʼя, СДК "Український центр трансплант-координації", ВООЗ, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Global Blood Fund.

МХП - міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Станом на червень 2023 року МХП розвиває понад 1500 торгових точок різного спрямування. Крім закладів безпечного стритфуду Döner Маркет, це мережа магазинів кулінарних ідей "Мʼясомаркет", магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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