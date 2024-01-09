В МХП донорами стали почти 1000 работников: донации помогут спасти 2933 жизней

В прошлом году 997 работников МХП сдали более 440 литров крови. Эти донации помогут спасти 2933 жизни. Об этом сообщает пресс-служба МХП, передает УНН.

Детали

МХП присоединяется к донорскому движению несколько лет подряд. Делает это с целью помощи в спасении раненых защитников и лечения гражданских пациентов.

"Проводим Дни доноров, когда наши работники на работе могут сдать кровь", - говорится в сообщении.

Чтобы привлечь еще больше доноров и способствовать формированию культуры донорства среди коллектива, компания МХП в 2023 году подписала меморандум о партнерстве с общественной организацией ДонорUA.

"С начала полномасштабного вторжения все социальные проекты МХП направлены на поддержку тех, кто нуждается в этом больше всего: наших защитников, медицинские учреждения, детские дома, внутренне перемещенных и пожилых людей. Корпоративная социальная ответственность нашей компании формируется вокруг общего опыта, целей и ценностей сотрудников. И обеспечение страны донорской кровью и ее компонентами имеет большое значение для национальной безопасности и обороноспособности, особенно в период войны", - отмечают в МХП.

Справка

ДонорUA - единственная профессиональная система рекрутинга и навигации доноров крови. Поддерживает работу 22 центров крови, сотрудничает с Министерством здравоохранения, СДК "Украинский центр трансплант-координации", ВОЗ, Международным комитетом Красного Креста и Global Blood Fund.

МХП - международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. По состоянию на июнь 2023 года МХП развивает более 1500 торговых точек различного направления. Кроме заведений безопасного стритфуда Döner Маркет, это сеть магазинов кулинарных идей "М'ясомаркет", магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".