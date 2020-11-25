У місцях позбавлення волі офіційно нарахували 20 хворих на COVID-19

“Станом на 9 листопада 2020 року в установах ДКВС України від початку пандемії серед засуджених та осіб, узятих під варту, було зареєстровано 20 випадків захворювання на COVID-19”, - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що станом на 1 листопада 2020 року в установах ДКВС України утримувалось 50 тис. 375 осіб.

Зазначається, що відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я, проведення швидких тестів не є обов’язковим для первинної ланки медичної допомоги.

“Водночас інформуємо, що при наявності контактних осіб із COVID-19 та з підозрою на це захворювання їм проводяться відповідні тестування згідно з алгоритмами, визначеними наказом МОЗ України за рахунок тест-систем, наявних в закладах охорони здоров’я МОЗ України. Протягом періоду з 13 березня 2020 по 5 листопада 2020 серед засуджених та осіб, узятих під варту, було виявлено 2145 осіб з симптомами ГРВІ. Станом на 5 листопада на лікуванні у закладах охорони здоров’я Державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” з ознаками ГРВІ перебували 22 особи”, - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що Центр охорони здоров’я ДКВС за період з 27 квітня 2020 року по 31 жовтня 2020 року отримав як благодійну допомогу матеріальних цінностей на суму 3,1 млн грн для потреб медзакладів. Заклади центру охорони здоров’я ДКВС забезпечені засобами індивідуального захисту у необхідному обсязі.

“Протягом 10 місяців 2020 року, відповідно до висновків судово-медичних експертів, від ускладнень COVID-19 померли 2 особи. Усі розтини померлих проводяться обласними бюро судово-медичної експертизи МОЗ України”, - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська раніше розповів, що в українських тюрмах ув'язнених не тестують на COVID-19. Лише у випадку появи симптомів хворих вивозять на тестування у звичайні лікарні.

За словами політичного експерта Геннадія Дубова, міністр юстиції повинен ініціювати масове тестування на COVID-19 серед ув'язнених.

Також нагадаємо, що в Україні вже 661 тис. випадків COVID-19, за добу - 13 882.