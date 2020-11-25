В местах лишения свободы официально насчитали 20 больных COVID-19

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 9 ноября 2020 года в учреждениях Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Украины с начала пандемии было зарегистрировано 20 случаев заболевания COVID-19 среди заключенных. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Министерстве юстиции Украины.

"По состоянию на 9 ноября 2020 года в учреждениях ГУИС Украины с начала пандемии среди осужденных и лиц, взятых под стражу, было зарегистрировано 20 случаев заболевания COVID-19", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что на 1 ноября 2020 года в учреждениях ГУИС Украины содержалось 50 тыс. 375 человек.

Отмечается, что в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения, проведение быстрых тестов не является обязательным для первичного звена медицинской помощи.

"Вместе с тем информируем, что при наличии контактных лиц с COVID-19 и с подозрением на это заболевание им проводятся соответствующие тестирования согласно алгоритмам, определенным приказом Минздрава Украины за счет тест-систем, имеющихся в учреждениях Минздрава Украины. В течение периода с 13 марта 2020-го по 5 ноября 2020 года среди осужденных и лиц, взятых под стражу, было обнаружено 2145 лиц с симптомами ОРВИ. По состоянию на 5 ноября на лечении в учреждениях здравоохранения Государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" с признаками ОРВИ находились 22 человека", - указано в ответе на запрос.

Сообщается, что Центр охраны здоровья ГУИС за период с 27 апреля 2020-го по 31 октября 2020 года получил в качестве благотворительной помощи материальных ценностей на сумму 3,1 млн грн для нужд медучреждений. Учреждения центра охраны здоровья ГУИС обеспечены средствами индивидуальной защиты в необходимом объеме.

"В течение 10 месяцев 2020 года, согласно выводам судебно-медицинских экспертов, от осложнений COVID-19 умерли 2 человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська ранее рассказал, что в украинских тюрьмах заключенных не тестируют на COVID-19. Только в случае появления симптомов больных вывозят на тестирование в обычные больницы.

По словам политического эксперта Геннадия Дубова, министр юстиции должен инициировать массовое тестирование на COVID-19 среди заключенных.

Также напомним, что в Украине уже 661 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 13 882.

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