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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Мелітополі снаряд влучив у будинок, постраждала дитина та чоловік

У Мелітополі снаряд влучив у будинок, постраждала дитина та чоловік

Київ • УНН

 • 134808 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У місті Мелітополь на Запоріжжі снаряд влучив у будинок. Постраждала 12-річна дівчинка та 46-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Цитата

"25 лютого на вулиці Олега Кошового під час обстрілу у підвалі будинку перебували люди. Внаслідок чого травмувалася 12-річна дівчинка та її 46-річний батько. Рятувальники деблокували постраждалих та надали першу домедичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Зазначили, що у зв’язку з обстрілами та ризиком для життя бійці ДСНС доправили до пожежно-рятувальної частини лікаря, який надав людям медичну допомогу.

Російські війська обстріляли Старобільськ на Луганщині. Внаслідок обстрілу сталося загоряння двох двоповерхових будинків та СТО. Одна людина загинула.

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