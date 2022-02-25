У Мелітополі снаряд влучив у будинок, постраждала дитина та чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У місті Мелітополь на Запоріжжі снаряд влучив у будинок. Постраждала 12-річна дівчинка та 46-річний чоловік. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.
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"25 лютого на вулиці Олега Кошового під час обстрілу у підвалі будинку перебували люди. Внаслідок чого травмувалася 12-річна дівчинка та її 46-річний батько. Рятувальники деблокували постраждалих та надали першу домедичну допомогу", - ідеться в повідомленні.
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Зазначили, що у зв’язку з обстрілами та ризиком для життя бійці ДСНС доправили до пожежно-рятувальної частини лікаря, який надав людям медичну допомогу.
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