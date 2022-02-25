В Мелитополе снаряд попал в дом, пострадал ребенок и мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В городе Мелитополь на Запорожье снаряд попал в дом. Пострадала 12-летняя девочка и 46-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.
Цитата
"25 на улице Олега Кошевого во время обстрела в подвале дома находились люди. В результате травмировалась 12-летняя девочка и ее 46-летний отец. Спасатели деблокировали пострадавших и оказали первую домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Дополнение
Отметили, что в связи с обстрелами и риском для жизни бойцы ГСЧС доставили в пожарно-спасательную часть врача, который оказал людям медицинскую помощь.
Российские войска обстреляли Старобельск в Луганской области. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов и СТО. Один человек погиб.