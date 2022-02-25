В Мелитополе снаряд попал в дом, пострадал ребенок и мужчина

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"25 на улице Олега Кошевого во время обстрела в подвале дома находились люди. В результате травмировалась 12-летняя девочка и ее 46-летний отец. Спасатели деблокировали пострадавших и оказали первую домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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Отметили, что в связи с обстрелами и риском для жизни бойцы ГСЧС доставили в пожарно-спасательную часть врача, который оказал людям медицинскую помощь.

Российские войска обстреляли Старобельск в Луганской области. В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов и СТО. Один человек погиб.