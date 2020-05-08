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У міськраду Харкова прийшли з обшуками

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Харківській міській раді проходять обшуки у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у місті Харкові на загальну суму понад 28 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

У міськраду Харкова прийшли з обшуками

“Прокуратурою області спільно зі слідчим управлінням ГУНП та працівниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області проводяться обшуки в департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у місті Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього у даному кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни. На даний час особам про підозру не повідомлялось, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби, у тому числі Сергія Верланова, у організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень. 

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