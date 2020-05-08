У міськраду Харкова прийшли з обшуками
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Харківській міській раді проходять обшуки у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у місті Харкові на загальну суму понад 28 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
“Прокуратурою області спільно зі слідчим управлінням ГУНП та працівниками Управління стратегічних розслідувань в Харківській області проводяться обшуки в департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання у зв’язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами під час здійснення робіт з освітлення у місті Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що всього у даному кримінальному провадженні одночасно проводиться понад 20 обшуків у різних регіонах країни. На даний час особам про підозру не повідомлялось, досудове розслідування триває.
Нагадаємо, Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби, у тому числі Сергія Верланова, у організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.