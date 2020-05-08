В горсовет Харькова пришли с обысками
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Харьковском городском совете проходят обыски в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в городе Харькове на общую сумму более 28 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Прокуратурой области совместно с следственным управлением ГУНП и работниками Управления стратегических расследований в Харьковской области проводятся обыски в департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в городе Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается.
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы, в том числе Сергея Верланова, в организации механизма с незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.