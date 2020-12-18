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У міськраді Харкова спростували чутки про проблеми з транспортуванням тіла Кернеса

Київ • УНН

 • 16931 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Труднощів з доставкою тіла міського голови Харкова Геннадія Кернеса з Німеччини, у якій введено локдаун, немає. Наразі процедура проходить за планом. Про це УНН повідомив секретар Харківського міського голови Ігор Терехов у відповідь на інформацію про нібито проблеми із транспортуванням тіла померлого Геннадія Кернеса з ФРН.

У міськраді Харкова спростували чутки про проблеми з транспортуванням тіла Кернеса

“Я вчора розмовляв з посольством, з рідними говорив. Все там (у Німеччині — ред.) іде, як задумано. Ніяких проблем немає”, - зазначив Терехов у відповідь на інформацію декількох ЗМІ про нібито юридичні проблеми із транспортуванням тіла померлого вчора Геннадія Кернеса з Німеччини, через введений на території країни локдаун.

Секретар міськради також зазначив, що вже є ініціатива про створення пам'ятника на честь Геннадія Кернеса. Наразі вирішуються організаційні питання.

Додамо, що Терехов повідомив, що церемонія поховання міського голови Харкова Геннадія Кернеса відбудеться орієнтовно наступного тижня, в період з вівторка по четвер, 22-24 грудня.

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено жалобу, однак не три дні, як казали раніше, а два.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв УНН, 11 грудня стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Про смерть Кернеса 17 грудня повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

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