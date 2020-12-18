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В горсовете Харькова опровергли слухи о проблемах с транспортировкой тела Кернеса

Киев • УНН

 • 16931 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Трудностей с доставкой тела городского головы Харькова Геннадия Кернеса из Германии, в которой введен локдаун, нет. На данный момент процедура проходит по плану. Об этом УНН сообщил секретарь Харьковского городского головы Игорь Терехов в ответ на информацию о якобы проблемах с транспортировкой тела умершего Геннадия Кернеса из ФРГ.

В горсовете Харькова опровергли слухи о проблемах с транспортировкой тела Кернеса

"Я вчера разговаривал с посольством, с родными говорил. Все там (в Германии - ред.) идет, как задумано. Никаких проблем нет ", - отметил Терехов в ответ на информацию нескольких СМИ о якобы юридических проблемах с транспортировкой тела умершего вчера Геннадия Кернеса из Германии, из-за введенного на территории страны локдауна.

Секретарь горсовета также отметил, что уже есть инициатива о создании памятника в честь Геннадия Кернеса. Решаются организационные вопросы.

Добавим, что Терехов сообщил, что церемония похорон городского головы Харькова Геннадия Кернеса состоится ориентировочно на следующей неделе, в период со вторника по четверг, 22-24 декабря.

Напомним, 17 декабря стало известно, что в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что из-за этого в Харькове объявлен траур, однако не три дня, как говорили раньше, а два.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, 11 декабря стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. О смерти Кернеса 17 декабря сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендаций врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

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