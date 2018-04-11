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У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів

У Мін'юсті готують нові сюрпризи для боржників аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Мін'юст планує збільшити розмір аліментів та запровадити кримінальну відповідальність для боржників по аліментах, які ухиляються від суспільно-корисних робіт. Про це на прес-конференції повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

"Ми плануємо збільшити розмір аліментів, а також запровадити низку стимулів, щоб заборгованість не накопичувалась. Крім того, передбачена низка новацій, які додатково захищатимуть дітей інвалідів", - зауважив Петренко.

Також, за його словами, Мін'юст пропонує посилити відповідальність тих батьків, які ухилятимуться від суспільно корисних робіт. Зокрема, передбачається кримінальна відповідальність, при цьому таких осіб забезпечуватимуть роботою, а зароблені ними кошти направлятимуть на погашення боргів перед дітьми.

Водночас, Петренко додав, що планується запровадити також стимули для добросовісних батьків, зокрема, певні податкові пільги.

Як повідомляв УНН, деякі боржники аліментів почали платити наперед, щоб уникнути проблем у майбутньому.

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