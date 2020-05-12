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У Мін’юсті дали поради, як не стати жертвою рейдерів після відкриття ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Скасування в Україні з 1 липня 2021 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності, — для громадян і бізнесу це не лише нові можливості, але й виклики. Міністерство юстиції України підготувало рекомендації, які допоможуть убезпечитися від рейдерських посягань, передає УНН.

У Мін’юсті дали поради, як не стати жертвою рейдерів після відкриття ринку землі

1) Заздалегідь подбайте про належне оформлення документів, що підтверджують право власності або інше речове право на земельну ділянку, а також про внесення таких відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2) Варто пересвідчитись, чи присвоєно вашій земельній ділянці кадастровий номер, за допомогою якого на Публічній кадастровій карті можна знайти інформацію про місцезнаходження, цільове призначення ділянки, та в чиїй власності вона перебуває. Якщо земельній ділянці на підставі державного акту кадастровий номер не присвоєно, потрібно звернутися до найближчого розробника документації із землеустрою для виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Без наявності коректних відомостей про земельні ділянки у Державному земельному кадастрі не можливо укласти будь-які цивільно-правові угоди.

3) Перед укладанням договору купівлі-продажу земельної ділянки перевірте публічну інформацію про контрагента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Антирейдерська комісія має на розгляді понад 1000 скарг - міністр

4) Скористайтесь послугою моніторингового сервісу SMS-Маяк. Це дозволить отримати миттєві повідомлення про зміну статусу будь-яких об'єктів нерухомого майна у Державному реєстрі прав.

5) Зареєструйтесь у Державному аграрному реєстрі. Він працює за принципом автоматичної взаємодії з даними Державного земельного кадастру, Державного реєстру прав, Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного державного реєстру тварин, які автоматично "підтягуються" при реєстрації в ньому. У цьому Реєстрі відображається актуальна інформація про належні аграрію земельні ділянки: їх площі, цільове призначення, вартість, речове право (у разі наявності). Реєстрація та користування Реєстром безкоштовні.

У міністерстві зазначають, що якщо превентивні заходи не допомогли і ваше майно або бізнес став об'єктом рейдерської атаки шляхом проведення незаконних реєстраційних дій, ви маєте звернутися до Офісу протидії рейдерству.

Подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів можна: онлайн — через портал державних послуг iGov; особисто, звернувшись до Офісу протидії рейдерству або через поштову скриньку, розміщену в столичній будівлі Мін’юсту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення” № 552-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

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