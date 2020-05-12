В Минюсте дали советы, как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 13416 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 76992 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 109321 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 181200 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184725 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391797 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226601 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501586 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349531 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230594 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16739 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16309 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 17024 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 15048 просмотра

Разведка Британии: Россия с начала года замедлила свое продвижение на фронте

5 апреля, 16:42 • 13713 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143764 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131743 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220023 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391797 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501586 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 13416 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38891 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38535 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46055 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76119 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Минюсте дали советы, как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли

Киев • УНН

 • 12848 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Отмена в Украине с 1 июля 2021 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, - для граждан и бизнеса это не только новые возможности, но и вызовы. Министерство юстиции Украины подготовило рекомендации, которые помогут уберечься от рейдерских посягательств, передает УНН.

В Минюсте дали советы, как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли

1) Заранее позаботьтесь о надлежащем оформлении документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, а также о внесении таких сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

2) Проверьте, присвоен ли вашему земельному участку кадастровый номер, с помощью которого на публичной кадастровой карте можно найти информацию о местонахождении, целевом назначении участка, и в чьей собственности он находится. Если земельному участку на основании государственного акта кадастровый номер не присвоен, нужно обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности). Без наличия корректных сведений о земельных участках в Государственном земельном кадастре невозможно заключить любые гражданско-правовые сделки.

3) Перед заключением договора купли-продажи земельного участка проверьте публичную информацию о контрагенте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антирейдерская комиссия имеет на рассмотрении более 1000 жалоб - министр

4) Воспользуйтесь услугой мониторингового сервиса SMS-Маяк. Это позволит получить мгновенные сообщения об изменении статуса любых объектов недвижимого имущества в Государственном реестре прав.

5) Зарегистрируйтесь в Государственном аграрном реестре. Он работает по принципу автоматического взаимодействия данными Государственного земельного кадастра, Государственного реестра прав, Единого реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Единого государственного реестра животных, которые автоматически "подтягиваются" при регистрации в нем. В этом Реестре отображается актуальная информация о принадлежащих аграрию земельных участках: их площади, целевое назначение, стоимость, вещное право (при наличии). Регистрация и пользование Реестром бесплатные.

В министерстве отмечают, что если превентивные меры не помогли и ваше имущество или бизнес стали объектом рейдерской атаки путем проведения незаконных регистрационных действий, вы должны обратиться в Офис противодействия рейдерству.

Пожаловаться на решения, действия или бездействие государственных регистраторов можно: онлайн - через портал государственных услуг iGov; лично, обратившись в Офис противодействия рейдерству или через почтовый ящик, размещенном в столичном здании Минюста.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,518.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99