В Минюсте дали советы, как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли

КИЕВ. 12 мая. УНН. Отмена в Украине с 1 июля 2021 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, - для граждан и бизнеса это не только новые возможности, но и вызовы. Министерство юстиции Украины подготовило рекомендации, которые помогут уберечься от рейдерских посягательств, передает УНН.