В Минюсте дали советы, как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Отмена в Украине с 1 июля 2021 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, - для граждан и бизнеса это не только новые возможности, но и вызовы. Министерство юстиции Украины подготовило рекомендации, которые помогут уберечься от рейдерских посягательств, передает УНН.
1) Заранее позаботьтесь о надлежащем оформлении документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, а также о внесении таких сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
2) Проверьте, присвоен ли вашему земельному участку кадастровый номер, с помощью которого на публичной кадастровой карте можно найти информацию о местонахождении, целевом назначении участка, и в чьей собственности он находится. Если земельному участку на основании государственного акта кадастровый номер не присвоен, нужно обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности). Без наличия корректных сведений о земельных участках в Государственном земельном кадастре невозможно заключить любые гражданско-правовые сделки.
3) Перед заключением договора купли-продажи земельного участка проверьте публичную информацию о контрагенте.
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4) Воспользуйтесь услугой мониторингового сервиса SMS-Маяк. Это позволит получить мгновенные сообщения об изменении статуса любых объектов недвижимого имущества в Государственном реестре прав.
5) Зарегистрируйтесь в Государственном аграрном реестре. Он работает по принципу автоматического взаимодействия данными Государственного земельного кадастра, Государственного реестра прав, Единого реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Единого государственного реестра животных, которые автоматически "подтягиваются" при регистрации в нем. В этом Реестре отображается актуальная информация о принадлежащих аграрию земельных участках: их площади, целевое назначение, стоимость, вещное право (при наличии). Регистрация и пользование Реестром бесплатные.
В министерстве отмечают, что если превентивные меры не помогли и ваше имущество или бизнес стали объектом рейдерской атаки путем проведения незаконных регистрационных действий, вы должны обратиться в Офис противодействия рейдерству.
Пожаловаться на решения, действия или бездействие государственных регистраторов можно: онлайн - через портал государственных услуг iGov; лично, обратившись в Офис противодействия рейдерству или через почтовый ящик, размещенном в столичном здании Минюста.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.