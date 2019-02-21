У минулому році Україна використала позик Світового банку вдвічі більше, ніж у 2017 році

“Тільки спільними зусиллями ми зможемо покращити реалізацією спільних проектів. Для цього Мінфіном створено робочу групу під головуванням Міністра фінансів Оксани Маркарової з вирішення проблемних питань співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та затверджено Концепцію співпраці з ними. Завдяки спільній роботі нам вдалося суттєво покращити рівень вибірки. Станом на 1 лютого 2019 року використання коштів позик Світового банку складає 742,31 млн дол. США, або 30,89%. У 2018 році вибрано 270,78 млн дол. США, що вдвічі більше, ніж у 2017 році”, — підкреслив Юрій Гелетій.

У відомстві додали, що перегляд портфелю відбувається раз на півріччя для оцінки статусу виконання проектів, після чого узгоджуються подальші кроки їх реалізації. У перегляді беруть участь представники Світового банку, спеціалісти лінійних міністерств — виконавців, а також фахівці Міністерства фінансів як відповідального за координацію підготовки спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів.

“Портфель Світового банку в Україні складається з 8 проектів на загальну суму позик 2,403 млрд дол. США”, — додали у міністерстві.

Нагадаємо, заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд грн було перенесено на лютий.