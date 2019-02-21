В прошлом году Украина использовала займов Всемирного банка вдвое больше, чем в 2017 году

"Только совместными усилиями мы сможем улучшить реализацией совместных проектов. Для этого Минфином создана рабочая группа под председательством министра финансов Оксаны Маркаровой по решению проблемных вопросов сотрудничества с международными финансовыми организациями и утверждена Концепция сотрудничества с ними. Благодаря совместной работе нам удалось существенно улучшить уровень выборки. По состоянию на 1 февраля 2019 использование средств займов Всемирного банка составляет 742,31 млн долл. США, или 30,89%. В 2018 году выбрано 270,78 млн долл. США, что вдвое больше, чем в 2017 году", - подчеркнул Юрий Гелетий.

В ведомстве добавили, что просмотр портфеля происходит раз в полгода для оценки статуса выполнения проектов, после чего согласуются дальнейшие шаги их реализации. В просмотре участвуют представители Всемирного банка, специалисты линейных министерств - исполнителей, а также специалисты Министерства финансов как ответственного за координацию подготовки совместных с международными финансовыми организациями проектов.

"Портфель Всемирного банка в Украине состоит из 8 проектов на общую сумму займов 2,403 млрд долл. США", - добавили в министерстве.

Напомним, запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн было перенесено на февраль.