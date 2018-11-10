У МінТОТ закликали жителів окупованого Донбасу не ходити на “вибори”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій закликали громадян України, які живуть на тимчасово непідконтрольних урядові територіях Донецької та Луганської областей, проігнорувати псевдовибори 11 листопада. Про це йдеться у повідомленні відомства, передає УНН.
"Відповідно до комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, затверджених Резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей ПЕРЕДБАЧЕНО ВИКЛЮЧНО НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ за умови дотримання українського законодавства, відповідних демократичних стандартів ОБСЄ та забезпечення максимальної прозорості", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що за своєю суттю імплементація Мінських домовленостей покликана відновити конституційний лад України, в якому немає місця незаконним збройним формуванням (НЗФ), керованими кремлівською владою.
"...11 листопада 2018 року всупереч Резолюції Радбезу ООН та Мінським домовленостям незаконними збройними формуваннями планується проведення псевдовиборів до так званих «органів влади» окремих районів Донецької та Луганської областей, результат яких вже наперед відомий.
Проведення таких «виборів» ставить під сумнів загальне, пряме, рівне волевиявлення народу. Громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, перебувають в інформаційній ізоляції та зазнають тиску з боку держави-агресора щодо прийняття рішення про участь у нав’язаних незаконних виборах", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні наголошено, що "МТОТ звертається з проханням до громадян України, які вимушені перебувати в окупації, утриматися від участі у нелегітимних виборах та просить не піддаватися маніпуляціям держави-агресора. Ми сподіваємося, що незламність духу, вірність і відданість загальнолюдським цінностям демократично світу, допоможе вам зробити вибір на користь миру, до якого ми всі прагнемо".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав українців, які зараз вимушені проживати на окупованих територіях не віддавати свій голос, не брати участь у фейкових виборах.