У МінТОТ закликали жителів окупованого Донбасу не ходити на “вибори”

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій закликали громадян України, які живуть на тимчасово непідконтрольних урядові територіях Донецької та Луганської областей, проігнорувати псевдовибори 11 листопада. Про це йдеться у повідомленні відомства, передає УНН.