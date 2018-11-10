В МинВОТ призвали жителей оккупированного Донбасса не ходить на "выборы"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий призвали граждан Украины, которые живут на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, проигнорировать псевдовыборы 11 ноября. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.
“Согласно комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений, утвержденных резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено исключительно на местном уровне при условии соблюдения украинского законодательства, соответствующих демократическим стандартам ОБСЕ и обеспечения максимальной прозрачности”, — говорится в сообщении .
В ведомстве отметили, что по своей сути имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, в котором нет места незаконным вооруженным формированиям (НЗФ), управляемыми кремлевской властью.
“... 11 ноября 2018 года вопреки резолюции Совбеза ООН и Минским договоренностям незаконными вооруженными формированиями планируется проведение псевдовыборов в так называемые "органы власти“ отдельных районов Донецкой и Луганской областей, результат которых уже заранее известен.
Проведение таких "выборов" ставит под сомнение общее, прямое, равное волеизъявления народа. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, находятся в информационной изоляции и испытывают давление со стороны государства-агрессора по принятию решения об участии в навязанных незаконных выборах”, - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что “МВОТ обращается с просьбой к гражданам Украины, которые вынуждены находиться в оккупации, воздержаться от участия в нелегитимных выборах и просит не поддаваться манипуляциям государства-агрессора. Мы надеемся, что несокрушимость духа, верность и преданность общечеловеческим ценностям демократическиго мира, поможет вам сделать выбор в пользу мира, к которому мы все стремимся”.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях не отдавать свой голос, не участвовать в фейковых выборах.