У МінТОТ працює більше жінок, ніж чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України працюють 47 чоловіків і 60 жінок. Про це повідомили УНН у відділі бухгалтерського обліку та звітності Міністерства.
"Станом на 8.04.2019 року у Міністерстві працює 107 осіб, з них чоловіків - 47 осіб, жінок - 60 осіб", - йдеться в повідомленні.
За наданими даними, вакантних посад у Міністерстві 14, при цьому, тимчасово вакантних – 2.
Розмір середньої зарплати за березень 2019 року з урахуванням податків та зборів у МінТОТ складає 21 260,38 грн.
Зазначимо, що у Міністерстві оборони України працюють майже у півтора раза більше чоловіків, ніж жінок: 343 чоловіків і 229 жінок.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ Франції заплатить штраф в 450 тисяч євро за занадто низьку кількість жінок на важливих посадах.