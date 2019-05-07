В МинВОТ работает больше женщин, чем мужчин

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины работают 47 мужчин и 60 женщин. Об этом сообщили УНН в отделе бухгалтерского учета и отчетности Министерства.

"По состоянию на 8.04.2019 года в Министерстве работает 107 человек, из них мужчин - 47 человек, женщин - 60 человек", - говорится в сообщении.

По предоставленным данным, вакантных должностей в Министерстве 14, при этом, временно вакантных - 2.

Размер средней зарплаты за март 2019 с учетом налогов и сборов в МинТОТ составляет 21 260,38 грн.

Отметим, что в Министерстве обороны Украины работают почти в полтора раза больше мужчин, чем женщин: 343 мужчин и 229 женщин.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Франции заплатит штраф в 450 000 евро за слишком низкое количество женщин на важных должностях.

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