У Мінсоцполітики запевнили, що не боряться з легальним секонд-хендом

"Міністерство соціальної політики бореться зі “схемами на гуманітарці” і не виступає проти бізнес “секонд-хенду”. Наше завдання – припинити потік контрабанди, яка завозиться в Україну під виглядом гуманітарної допомоги", - написав заступник міністра.

Він пояснив це тим, що досить часто “гуманітарний вантаж” використовується не для допомоги людям, а для ухиляння від сплати податків. "Знаєте чому? Тому що “гуманітарну допомогу” не потрібно розмитнювати! Гуманітарний вантаж – це предмети, які безкоштовно роздаються цільовим категоріям населення чи установам. На ньому ніхто не повинен заробляти і єдина його мета – допомогти тим, хто цього справді потребує", - додав Коваль.

При цьому Мінсоцполітики, з його слів, – єдиний орган влади в Україні, який може надати тому чи іншому вантажу статус “гуманітарного”.

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"Коли я очолив робочу групу із надання відповідного статусу, я здивувався об’ємам речей, які завозяться в Україну під виглядом “гуманітарки”. Здивувався у негативному сенсі – після перетину кордону ці вантажі фактично зникають з наших “радарів”. При цьому кількість нужденних фактично не зменшується. За нашою інформацією, частина цих “гуманітарних речей” потім продається в магазинах або навіть бутіках. Наприклад: товари завозяться в Україну під виглядом гуманітарної, тобто безкоштовної допомоги, а потім продаються людям за гроші! Це схема! Це корупція! Це ухиляння від сплати податків! Щороку від цих схем державний бюджет втрачає до 2 млрд грн! Ось проти цього і спрямована наша ініціатива", - розповів посадовець.

"Ми жодним чином не виступаємо проти легальних магазинів із вживаними речима, тобто “секонд-хендом”. Якщо товари в ці магазини завезені та продаються відповідно до норм вітчизняного законодавства, - ми не маємо нічого проти! Мінсоцполітики бореться зі “схемами на гуманітарці”, а не легальним секонд-хендом", - підсумував Коваль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мінсоцполітики планують посилити контроль за ввезенням гумдопомоги у вигляді секонд-хенду.