У Мінсоцполітики розповіли, на скільки збільшаться виплати дітям-чорнобильцям
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У 2020 році збільшаться соціальні виплати на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою. Про це повідомило міністерство соціальної політики України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Згідно з державним бюджетом, сума виплат в цьому році становить:
з 1 січня - 1719,9 грн;
з 1 липня - 1797,60 грн;
з 1 грудня - 1857,45 грн.
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Нагадаємо, що загальна чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2019 році у порівнянні з 2015-м зменшилася на 208 303 особи, або на 10%.