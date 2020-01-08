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У Мінсоцполітики розповіли, на скільки збільшаться виплати дітям-чорнобильцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У 2020 році збільшаться соціальні виплати на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою. Про це повідомило міністерство соціальної політики України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Згідно з державним бюджетом, сума виплат в цьому році становить:

з 1 січня - 1719,9 грн;
з 1 липня - 1797,60 грн;
з 1 грудня - 1857,45 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінсоцполітики: для українців впровадять систему "E-Social".

Нагадаємо, що загальна чисельність осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2019 році у порівнянні з 2015-м зменшилася на 208 303 особи, або на 10%.

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