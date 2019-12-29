Мінсоцполітики: для українців впровадять систему “E-Social"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Радник очільника Міністерства соціальної політики Денис Мацуй повідомив, що найближчим часом українці зможуть скористатись системою “E-Social”, завдяки якій буде покращена якість та швидкість обробки заяви від населення. Про це повідомляється на сторінці міністерства у Facebook, інформує УНН.
“Функції взаємодії з людьми будуть організовані так, щоб кожному було близько і зручно. Так званий „E-Social“, що покращує якість та швидкість заяви від людей, вже проходить етап тестування та скоро буде впроваджено”, — сказав Мацуй.
За словами радника міністра, мета Мінсоцполітики “зробити так, щоб міністерство подавало руку в складних ситуаціях, а не було бар’єром, який треба долати”.
“Ми переконані, що всі 20 млн наших клієнтів — від маленьких дітей до пенсіонерів — заслуговують на нову якість соціальних сервісів та послуг. У нас є план готової дієвої соціальної політики, яка вирішує причини, а не тільки наслідки проблем”, — додав радник міністра.
Довідково: Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України (E-Social) (далі — Система) створюється у рамках проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України” за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку № 8404-UA.
В рамках впровадження Системи передбачається створення централізованої інформаційної системи, яка базується на використанні прикладного програмного забезпечення рівня Enterprise, із забезпеченням доступу користувачів до прикладних задач через веб-інтерфейс.
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Нагадаємо, Мінсоцполітики починає боротьбу зі “схемами на гуманітарці”.