В Минсоцполитики рассказали, на сколько увеличатся выплаты детям-чернобыльцам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой. Об этом сообщило министерство социальной политики Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
Согласно государственному бюджету, сумма выплат в этом году составляет:
с 1 января - 1719,9 грн;
с 1 июля - 1797,60 грн;
с 1 декабря - 1857,45 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минсоцполитики: для украинцев внедрят систему "E-Social".
Напомним, что общая численность лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы в 2019 году по сравнению с 2015-м уменьшилось на 208 303 человека, или на 10%.