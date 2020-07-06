У Мінсоцполітики пообіцяли спростити процедуру отримання соцвиплат для одиноких і багатодітних матерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб спростити процедуру переоформлення соціальної допомоги для одиноких та багатодітних матерів. Про це сказав радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Оскільки допомога призначається з урахуванням доходу, то, відповідно кожні півроку треба перевіряти дохід. Зараз ми опрацьовуємо питання для спрощення цієї процедури. Відповідно, якщо у людини немає інших доходів, а є тільки заробітна плата, то, думаю, ми спростимо ці питання деякі”, - сказав Микола Шамбір, відповідаючи на запитання, чому треба кожні півроку переоформлювати соціальну допомогу та збирати документи, що принижує одиноких та багатодітних матерів.
Він додав, що механізми є і зараз опрацьовуються.
Нагадаємо, у Мінсоцполітики назвали бажаний мінімальний розмір пенсії.