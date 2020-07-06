У Мінсоцполітики пообіцяли спростити процедуру отримання соцвиплат для одиноких і багатодітних матерів

“Оскільки допомога призначається з урахуванням доходу, то, відповідно кожні півроку треба перевіряти дохід. Зараз ми опрацьовуємо питання для спрощення цієї процедури. Відповідно, якщо у людини немає інших доходів, а є тільки заробітна плата, то, думаю, ми спростимо ці питання деякі”, - сказав Микола Шамбір, відповідаючи на запитання, чому треба кожні півроку переоформлювати соціальну допомогу та збирати документи, що принижує одиноких та багатодітних матерів.

Він додав, що механізми є і зараз опрацьовуються.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики назвали бажаний мінімальний розмір пенсії.