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В Минсоцполитики пообещали упростить процедуру получения соцвыплат для одиноких и многодетных матерей

В Минсоцполитики пообещали упростить процедуру получения соцвыплат для одиноких и многодетных матерей

Киев  •  УНН

 • 13043 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство социальной политики работает над тем, чтобы упростить процедуру переоформления социальной помощи для одиноких и многодетных матерей. Об этом сказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Поскольку пособие назначается с учетом дохода, то, соответственно каждые полгода надо проверять доход. Сейчас мы прорабатываем вопрос для упрощения этой процедуры. Соответственно, если у человека нет других доходов, а есть только заработная плата, то, думаю, мы упростим эти вопросы некоторые", - сказал Николай Шамбир, отвечая на вопрос, почему надо каждые полгода переоформлять социальную помощь и собирать документы, что унижает одиноких и многодетных матерей.

Он добавил, что механизмы есть и сейчас прорабатываются.

Напомним, в Минсоцполитики назвали желаемый минимальный размер пенсии.

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