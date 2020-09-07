У Мінську затримали рятувальників, які витягали з річки протестувальників

"Ввечері 6 вересня були затримані рятувальники, які витягали з води тих, хто вскочив у [річку] Свіслач, рятуючись від спецназу. Одне з джерел повідомляє, що шість співробітників станції водно-рятувальної організації, розташованої на озері Комсомольське, зараз перебувають у Центральному РВД Мінська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Мінську під час акції протесту у неділю силовики та люди у спортивній формі з кийками жорстко затримували та били людей. У МВС Білорусі не змогли повідомити точну кількість затриманих, пообіцявши це зробити вранці.

Як повідомляв УНН, за даними правозахисників, у Мінську на протестах у неділю затримали щонайменше 130 осіб.

Минск. Раньше мы только предполагали, но теперь можем утверждать: люди действительно прыгали в Свислочь в парке Победы, чтобы не быть схваченными неизвестными в масках и людьми в шлемах и со щитами. pic.twitter.com/hyhZxRDxFB