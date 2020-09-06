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У Мінську на протестах у неділю затримали щонайменше 130 осіб – правозахисники

Київ • УНН

 • 14226 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Під час акцій протесту у неділю, 6 вересня, затримали щонайменше 130 осіб у столиці Білорусі та у Бресті. Про це повідомляє "Вясна" у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

У Мінську на протестах у неділю затримали щонайменше 130 осіб – правозахисники

Зазначається, що білоруський правозахисний центр "Вясна" 6 вересня опублікував прізвища й обставини затримання учасників акцій протесту, журналістів і просто жителів у Мінську й інших містах Білорусі, де тривають антивладні протести. Зокрема, у Бресті затримано щонайменше 30 людей.

"У нашому списку понад 100 імен затриманих у Мінську. У Бресті затримано приблизно 30 учасників "Маршу єднання", - йдеться у повідомленні.

"Вясна" також має інформацію про затримання у Гродно, Барановичах, Могильові, Вітебську. 

Як повідомлялося раніше в УНН, на протести у Мінську вийшло понад 100 тис. людей, тривають затримання активістів.

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