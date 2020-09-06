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На протести у Мінську вийшло понад 100 тис. людей, тривають затримання активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На протести у Мінську сьогодні зібралися понад 100 тисяч людей, силовики затримують активістів і розпилюють сльозогінний газ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tut.by.

На протести у Мінську вийшло понад 100 тис. людей, тривають затримання активістів

"У столиці центр виявився перекритим, протестуючі вирушили у напрямку до стелли і дійшли до Палацу незалежності. За оцінками TUT.BY, до Палацу незалежності у Мінську сьогодні прийшло понад 100 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що силовики затримують людей, проходить розпилення сльозогінного газу.

"У районі мотозаводу у Мінську силовики затримали кількох людей, які стояли з біло-червоно-білими прапорами. Біля станцій метро "Пушкінська" та "Усход" також достатньо людей із прапорами БЧБ", - повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

Нагадаємо, за інформацією МВС Білорусі, вчора, 5 вересня, під час акцій протесту у 18 населених пунктах Білорусі затримали 91 особу.

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