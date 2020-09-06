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На протесты в Минске вышло более 100 тыс. человек, продолжаются задержания активистов

Киев • УНН

 • 17751 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. На протесты в Минске сегодня собрались более 100 тысяч человек, силовики задерживают активистов и распыляют слезоточивый газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.

На протесты в Минске вышло более 100 тыс. человек, продолжаются задержания активистов

"В столице центр оказался перекрытым, протестующие отправились по направлению к стелле и пришли ко Дворцу независимости. По оценкам TUT.BY, под Дворец независимости в Минске сегодня пришло более 100 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что силовики задерживают людей, происходит распыление слезоточивого газа.

"В районе мотозавода в Минске силовики задержали несколько человек, которые стояли с бело-красно-белыми флагами. Возле станций метро "Пушкинская" и "Усход" также достаточно людей с флагами БЧБ", - сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Напомним, по информации МВД Беларуси, вчера, 5 сентября, во время акций протеста в 18 населенных пунктах Беларуси задержали 91 человека.

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