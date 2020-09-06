У МВС Білорусі повідомили про понад 90 затриманих під час вчорашніх акцій протесту

"Вчора, 5 вересня, в країні пройшли суспільно-політичні масові заходи. МВС вжито необхідних заходів щодо підтримання порядку і забезпечення громадської безпеки їх проведення. Протестні акції пройшли у 18 населених пунктах. Загальна кількість учасників склала приблизно 4 тисячі чоловік. У столиці несанкціоновані заходи відзначалися у 8 місцях", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вчора "за порушення законодавства про масові заходи" затримано 91 особу. До розгляду у суді справ про адміністративні правопорушення у місця тримання затриманих перемістили 34 осіб.

Нагадаємо, під будівлею Посольства Республіки Білорусь в Києві 5 вересня знову проходила акція солідарності з білоруським народом.